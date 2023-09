Leicester verlängert mit Choudhury

Hamza Choudhury schwört seinem Ausbildungsverein die Treue. Leicester City gibt offiziell bekannt, dass der Kontrakt des zentralen Mittelfeldspielers bis 2027 ausgedehnt wird. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre 2024 ausgelaufen.

Choudhury streift sich seit 2011 das Trikot der Foxes über. Vergangene Spielzeit war der 25-jährige Engländer an den FC Watford ausgeliehen. Dieses Jahr geht der ehemalige U21-Nationalspieler mit Leicester die Mission Wiederaufstieg an. Aktuell belegt der Premier League-Absteiger den ersten Tabellenplatz in der Championship.