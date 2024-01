Mainz sucht neuen Leihstürmer

Mainz 05 will auf den monatelangen Ausfall von Nelson Weiper (18) reagieren. „Wir sind dabei, den Markt zu beobachten, müssen einfach vorbereitet sein. Diese Hausaufgaben machen wir jetzt sicherlich“, hofft Sportdirektor Martin Schmidt gegenüber der ‚Bild‘. Aufgrund knapper Kassen fahnden die Rheinhessen nach einem Stürmer, der ausgeliehen werden kann.

Weiper fehlt bereits seit Anfang September und musste sich nun erneut einer Knie-OP unterziehen. „Wir haben erst noch die Diagnose bei Nelli abgewartet, der natürlich Riesenpech hat, dass er nun noch eine weitere Knie-Spiegelung benötigte“, so Schmidt, „man kennt die Heilungsphase bei einer solchen Sache in etwa. Bei seiner Vorgeschichte kann’s vielleicht zwei, drei Wochen länger dauern – aber es ist nicht ganz so schlimm, von daher haben wir schon die Hoffnung, dass er gegen Ende der Saison noch mal auf dem Platz stehen wird.“