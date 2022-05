Diese England-Profis sind im Sommer ablösefrei

Paul Pogba (Manchester United)

2012 ging der Franzose ablösefrei und wird es zehn Jahre später wieder tun. Zum zweiten Mal könnte Juventus Turin den Zuschlag beim extravaganten Mittelfeldspieler erhalten. Für die kommenden Tage ist ein Treffen zwischen der Alten Dame und Pogbas Beratern anberaumt. Nach FT-Informationen hat auch Paris St. Germain ein Angebot vorgelegt.

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Seit ein paar Wochen ist klar, dass der DFB-Nationalspieler seine Zelte an der Stamford Bridge abbricht. Am 29-jährigen Innenverteidiger hatten einige Topklubs ihr Interesse bekundet, auch der FC Bayern warf seinen Hut in den Ring. Den Zuschlag erhält letztlich wohl Real Madrid. Bei den Königlichen hat Rüdiger übereinstimmenden Berichten zufolge einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Andreas Christensen (FC Chelsea)

Auch beim ehemaligen Gladbach-Profi zeichnet sich seit Wochen ein Abschied von den Blues ab. Den 26-jährigen Dänen zieht es ebenfalls nach Spanien. Der FC Barcelona sichert sich die Unterschrift des Innenverteidigers. Bis Christensen als Neuzugang offiziell vermeldet werden kann, müssen die Katalanen jedoch noch Einnahmen auf dem Transfermarkt generieren.

Alexandre Lacazette (FC Arsenal)

Bleibt er oder geht er? Bei Lacazette ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zuletzt hielt sich der 30-jährige Angreifer nach eigenen Aussagen sämtliche Möglichkeiten offen. Die Gunners wollen mit dem Führungsspieler um eine Saison verlängern. Ex-Klub Olympique Lyon buhlt seit Monaten um den Stürmer und wäre bereit, ein länger datiertes Arbeitspapier als die Londoner zu bieten.

Jesse Lingard (Manchester United)

Nach einer beeindruckenden Leihe bei West Ham United wollte es der Offensivspieler im vergangenen Sommer bei den Red Devils noch einmal wissen. Nur drei Startelfeinsätze später trennen sich die Wege endgültig. Wohin es für den 29-Jährigen geht, ist offen. Das Interesse von Newcastle United ist mittlerweile deutlich abgekühlt.

Christian Eriksen (FC Brentford)

Die Qual der Wahl hat dagegen Eriksen. Beim FC Brentford konnte der Spielmacher die Karriere nach seinem Herzstillstand wieder aufnehmen und war in zehn Einsätzen an fünf Treffern beteiligt. Ein Verbleib bei den Bees gestaltet sich trotz der gewinnbringenden Liaison schwierig. Der Däne unterstrich jüngst seinen Wunsch, wieder in der Champions League auflaufen zu wollen. Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United haben die Fühler ausgestreckt.

Divock Origi (FC Liverpool)

Trotz Dauerlob von Jürgen Klopp wird Origi die Reds nach insgesamt acht Jahren verlassen. Für den belgischen Stürmer geht es aller Voraussicht nach in Italien weiter. Der AC Mailand buhlt intensiv um den 27-Jährigen und hat konkrete Verhandlungen aufgenommen.

Eddie Nketiah (FC Arsenal)

Während im Winter noch eine heiße Spur zu Borussia Mönchengladbach führte, hat inzwischen West Ham United die Nase vorn im Rennen um den 22-Jährigen. Dass der Stürmer seinen auslaufenden Vertrag bei Arsenal noch verlängert, ist zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, die Zeichen stehen jedoch mehr auf Trennung. Auch Crystal Palace wird Interesse nachgesagt.

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Nach fünf Jahren in England könnte Groß nach Deutschland zurückkehren. Der SV Werder Bremen arbeitet daran, den Mittelfeldstrategen unter Vertrag zu nehmen. Dank des Aufstiegs können die Grün-Weißen dem 30-Jährigen Bundesligafußball bieten.

Edinson Cavani (Manchester United)

Der Uruguayer könnte im Anschluss an seine Zeit im Old Trafford wieder in der Serie A seine Tore schießen. Interesse bekundet dem Vernehmen nach der AC Florenz. In Italien lief der 35-Jährige in der Vergangenheit bereits für den US Palermo und die SSC Neapel auf.

Weitere ablösefreie Premier League-Profis:

Manchester City: Fernandinho, Scott Carson

FC Liverpool: James Milner, Loris Karius, Adrián

FC Chelsea: Charly Musonda

FC Arsenal: Mohamed Elneny

Manchester United: Juan Mata, Lee Grant

West Ham United: Andriy Yarmolenko, Angelo Ogbonna, Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski, David Martin

Wolverhampton Wanderers: Romain Saïss, João Moutinho, Marçal, John Ruddy

Leicester City: Daniel Amartey, Eldin Jakupovic

Brighton & Hove Albion: Danny Welbeck, Tudor Baluta

FC Brentford: Zanka, Julian Jeanvier

Newcastle United: Sean Longstaff,

Crystal Palace: Jeffrey Schlupp, Jordan Ayew, Cheikhou Kouyaté, James Tomkins, Nathaniel Clyne, James McArthur, Martin Kelly, Jaroslaw Jach

Aston Villa: Ashley Young

FC Southampton: Jack Stephens, Alex McCarthy, Fraser Forster, Shane Long, Willy Caballero

FC Everton: Jonjoe Kenny, Fabian Delph, Cenk Tosun, Asmir Begovic, Andy Lonergan, Gylfi Sigurdsson

Leeds United: Liam McCarron

FC Burnley: Ben Mee, Jack Cork, Matej Vydra, Ashley Barnes, Dale Stephens, Aaron Lennon, Erik Pieters, Phil Bardsley

FC Watford: Nicolas N'Koulou, Tom Cleverley, Ben Foster

Norwich City: Lukas Rupp