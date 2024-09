DFB-Restart: So könnte Nagelsmann aufstellen

Auf das Highlight Heim-Europameisterschaft folgt nun der manchmal triste Nations League-Alltag für die deutsche Nationalmannschaft. Den Auftakt bildet die Partie gegen Ungarn am morgigen Samstag (20:45 Uhr) in Düsseldorf. Trainer Julian Nagelsmann will natürlich die Euphorie um sein Team konservieren und wird daher ziemlich sicher seine stärkste Elf ins Rennen schicken.

Im Tor ist Marc-André ter Stegen die neue Nummer eins. In der Viererkette dürfte Nico Schlotterbeck den Platz von Antonio Rüdiger (wird geschont) einnehmen. Für die Rolle von Toni Kroos im Mittelfeld ist wohl Pascal Groß die erste Option.

In der Offensive hat Nagelsmann mal wieder viele Optionen. Ein denkbares Modell: Kai Havertz, bei der EM noch Mittelstürmer, rückt eine Position nach hinten auf die Zehn und macht somit Platz für Niclas Füllkrug auf der Neun.

So könnte das DFB-Team spielen