Frankfurt: Onguéné-Leihe vor Abbruch

Jérôme Onguéné könnte bei Eintracht Frankfurt im Januar wieder auf der Matte stehen. Wie ‚4-4-2.ch‘ berichtet, erwägt der Servette FC die Leihe des Innenverteidigers vorzeitig abzubrechen. Seit September bestritt der 25-jährige Kameruner kein Pflichtspiel mehr für den Schweizer Klub. Onguéné kam bisher nur auf 166 Einsatzminuten, eine für alle Beteiligten unbefriedigende Situation.

Im Oktober plagte sich Onguéné noch mit einer Verletzung rum, nach seiner Wiedergenesung wurde er von Trainer René Weiler dennoch nicht mehr in den Spieltagskader berufen. Für Onguéné ist die Leihe schon die zweite bittere Phase in Serie. Bereits in der vergangenen Rückrunde brachte eine Leihe zu Ex-Klub Salzburg dem Abwehrspieler kein Glück. Aufgrund von Verletzungen konnte der Rechtsfuß nicht eine Partie absolvieren. Bei Frankfurt läuft Onguénés Vertrag noch bis 2027.