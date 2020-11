Liverpool braucht Geduld bei Thiago

Der FC Liverpool muss sich hinsichtlich der Rückkehr von Thiago (29) noch gedulden. Trainer Jürgen Klopp sagt gegenüber der vereinseigenen Homepage: „Es ist eine Verletzung, er braucht aber keine Operation. Es braucht trotzdem seine Zeit.“ Thiago war im Sommer für 22 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen.

Seither bestritt der Mittelfeldspieler erst zwei Partien. Zunächst ließ ihn eine Infektion mit dem Coronavirus pausieren, nun setzt ihn eine Knieprellung außer Gefecht. Im Premier League-Spitzenspiel bei Manchester City (Sonntag, 17:30 Uhr) wird Thiago noch fehlen. Anschließend sollte es laut Klopp aber „nicht mehr allzu lange dauern“, bis der Spanier wieder spielen kann.

.@Thiago6 is set to miss our trip to @ManCity on Sunday, Jürgen Klopp has confirmed.