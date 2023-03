Nagelsmann-Aus: Erster Klub schon in Lauerstellung?

Die unmittelbar bevorstehende Entlassung von Julian Nagelsmann schlägt auch international hohe Wellen. Doch nicht nur von medialer Seite, auch auf dem Trainermarkt löst der Personalwechsel ein kleines Erdbeben aus. Laut dem ‚Evening Standard‘ befindet sich Tottenham Hotspur seit der gestrigen Nacht „in Alarmbereitschaft“.

Die Londoner fahnden derzeit mit Hochdruck nach einem Nachfolger für Antonio Conte. Nachdem das Tischtuch mit dem Italiener endgültig zerschnitten ist, wird erwartet, dass der 53-Jährige noch in der aktuellen Länderspielpause seinen Posten räumen muss. Als nächsten Trainer hatten die Spurs ursprünglich Thomas Tuchel im Sinn. Doch jetzt geht Tottenhams Topkandidat nach München – was wiederum Nagelsmann in den Fokus rückt.

Der ‚Evening Standard‘ schreibt, dass der 35-Jährige jetzt auch wieder für die Londoner interessant geworden ist. Schließlich befasste sich Tottenham schon im Sommer 2021 mit Nagelsmann als Nachfolger für José Mourinho. Und seinem Ruf in London dürfte die aktuelle Situation in München nicht geschadet haben.

