Skov Olsen: Serie A-Rückkehr nach Ärger in Brügge?

Die Zeit von Andreas Skov Olsen beim FC Brügge scheint allmählich abzulaufen. Der 24-jährige Flügelstürmer ist im Visier der SSC Neapel und vom AC Mailand, wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet. Dank 23 Toren und acht Assists in 46 Pflichtspielen steht der Name des Nationalspielers ganz oben in den Notizbüchern beider italienischer Topklubs.

Zuletzt fiel der Linksfuß vor allem durch Kapriolen neben dem Platz auf. So soll der Däne bei seinen anhaltenden Hüftproblemen nicht auf die klubeigenen Mediziner vertraut, sondern stets privat eine zweite Meinung von anderen Ärzten eingeholt haben. Die Reise mit dem Team zum Auswärtsspiel gegen PAOK Saloniki (2:0) in der Europa Conference League trat Skov Olsen nicht an. Stattdessen postete er zeitgleich Bilder von einem Trip nach Kopenhagen.