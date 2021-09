Türkei-Talent Ince in die Bundesliga?

Burak Ince wird womöglich künftig in der Bundesliga auflaufen. Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚DHA‘ berichtet, wechselt der 17-Jährige nach seinem 18. Geburtstag am 20. Januar vom türkischen Zweitligisten Altinordu FK in die deutsche Beletage. Der Deal ist dem Bericht zufolge durch.

Welcher Verein den Zuschlag für Ince erhält, wird jedoch nicht erwähnt. Zuletzt wurden Arminia Bielefeld und vor allem Bayer Leverkusen starkes Interesse an dem Mittelfeldspieler nachgesagt. Trotz seines jungen Alters lief der Linksfuß bereits 58 Mal in der zweiten türkischen Liga auf. Acht Tore und drei Vorlagen gelangen ihm dabei.