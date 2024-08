Bundesliga-Flirt El Khannouss auf die Insel

Leicester City rüstet sich für die Premier League. Ballverteiler Bilal El Khannouss unterschreibt beim Aufsteiger einen Vierjahresvertrag. Der KRC Genk darf sich Berichten zufolge auf eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro freuen. Darüber hinaus soll sich auf eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent geeinigt worden sein.

El Khannouss wurde in den vergangenen Monaten auch intensiv mit den Topklubs aus der Bundesliga in Verbindung gebracht, darunter RB Leipzig sowie Double-Sieger Bayer Leverkusen. Letztlich entschied sich der 20-jährige Marokkaner aber für den Schritt in Richtung England.