Slimani feiert Sporting-Rückkehr

Sporting Lissabon hat im Endspurt des Transfermarkts einen Doppelschlag gelandet. In der Nacht auf den heutigen Dienstag verkünden die Portugiesen die Verpflichtungen von Mittelstürmer Islam Slimani (33) und Flügelflitzer Marcus Edwards (23).

Über die Vertragsdetails macht Sporting vorerst keine dezidierten Angaben. Slimani kommt ablösefrei, seinen Kontrakt bei Olympique Lyon hatte der Algerier zuvor aufgelöst. Für Edwards müssen die Lissaboner eine Ablöse an Ligakonkurrent Vitória Guimarães SC entrichten. Dort steuerte der Engländer in 18 Hinrundenspielen sieben Treffer und drei Vorlagen bei.

