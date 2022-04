United verlängert langfristig mit Fernandes

Bruno Fernandes bekennt sich langfristig zu Manchester United. Wie die Red Devils vermelden, wurde der bis 2025 laufende Vertrag des 27-Jährigen vorzeitig bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr ausgedehnt. Dabei steigt der Portugiese mit einem kolportierten Jahresgehalt von 15 Millionen Euro zu den Topverdienern auf.

„Von dem Moment an, als ich zu Manchester United kam, hatte ich eine besondere Beziehung zum Verein und unseren fantastischen Fans. Ich bin mit dieser Mannschaft aufgewachsen und habe davon geträumt, eines Tages die Chance zu bekommen, hier zu spielen. Dieser Traum ist jetzt Wirklichkeit und eine Ehre“, schwärmt der Standard-Spezialist.

Fernandes war im Januar 2020 für 63 Millionen Euro Ablöse von Sporting Lissabon ans Old Trafford gewechselt. In 117 Pflichtspielen war der Edeltechniker mit 88 Torbeteiligungen Uniteds prägendster Offensivakteur der vergangenen Spielzeiten. Dank des neuen Vertrags verbringt der technisch hochbegabte Rechtsfuß seine besten Fußballerjahre nun bei den Red Devils.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔴🇵🇹@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! ✍️#MUFC