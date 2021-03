Roma verpflichtet Ibañez

Die AS Rom macht bei Leihspieler Roger Ibañez Nägel mit Köpfen. Wie der italienische Hauptstadtklub mitteilt, wird der 22-jährige Brasilianer festverpflichtet und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Bislang war der Innenverteidiger mitsamt Kaufpflicht an die Römer ausgeliehen.

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach acht Millionen Euro an Atalanta Bergamo. „Roger ist Teil einer Gruppe von jungen und talentierten Spielern, auf die der Klub in der Gegenwart und in der Zukunft setzen will“, kommentiert Sportchef Tiago Pinto die Personalie. Ibañez etablierte sich auf Anhieb in der Innenverteidigung der Roma und kam in bislang 26 Pflichtspielen zum Einsatz.