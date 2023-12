Leverkusen: Arthur lange raus

Bayer Leverkusen muss monatelang auf die Dienste von Sommerneuzugang Arthur verzichten. Wie die Werkself bekanntgibt, hat sich der 20-Jährige eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschnekel zugezogen und muss „voraussichtlich drei weitere Monate“ pausieren. Der brasilianische Rechtsverteidiger erlitt die Verletzung im gestrigen Mannschaftstraining von Bayer und werde kommenden Dienstag operiert.

Für Leverkusen lief Arthur bislang lediglich dreimal auf (zweimal in der Bundesliga, einmal im Pokal). Bereits seit September fiel der zehnfache U20-Nationalspieler aufgrund einer ähnlichen Verletzung aus, hätte eigentlich zeitnah in den Kader zurückkehren sollen. Nun also der Rückschlag für Arthur, für den der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga in der zurückliegenden Transferperiode sieben Millionen Euro auf den Tisch legte.