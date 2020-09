VfB: Maffeo-Abnehmer gefunden?

Pablo Maffeo könnte in der anstehenden Saison erneut in Spanien landen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen intensive Gespräche zwischen dem VfB Stuttgart und SD Huesca. Der Klub aus Nordspanien geht als Aufsteiger in der Primera División an den Start. Im Raum steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Der 23-jährige Maffeo steht noch bis 2023 beim VfB Stuttgart unter Vertag, spielt in den Plänen der Schwaben aber keine Rolle. Weil Leiharbeitgeber FC Girona knapp am Aufstieg scheiterte und somit eine Kaufoption nicht verpflichtend wurde, sucht der Rechtsverteidiger einen neuen Klub. Zuletzt wurden auch Real Valladolid und RCD Mallorca als mögliche Abnehmer gehandelt.