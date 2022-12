Vor Frankreich-Spiel: England bangt um Rice

Declan Rice droht für das kommende WM-Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Frankreich auszufallen. Laut dem ‚Evening Standard‘ verpasste der 23-jährige Mittelfeldspieler am heutigen Mittwoch krankheitsbedingt das Teamtraining der Three Lions. Ob er für die Partie gegen Les Bleus am Samstag (20 Uhr) wieder rechtzeitig fit wird, ist noch nicht absehbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rice spielt in der Mannschaft von Gareth Southgate eine wichtige Rolle und stand in bislang allen Partien der Engländer bei der laufenden Weltmeisterschaft auf dem Platz. Als Ersatz auf der Sechs stünde unter anderem Kalvin Phillips parat.

Lesen

Spaniens „WM-K.o.“ | „Psychospielchen“ um Mbappé?