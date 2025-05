FC Bayern: Kim deutlich günstiger zu haben

Die bevorstehende Verpflichtung von Bayer Leverkusens Jonathan Tah (29) ist einer der Gründe, aus denen der FC Bayern Innenverteidiger Min-jae Kim (28) im Sommer keine Steine in den Weg legt, falls er sich einem neuen Arbeitgeber anschließen möchte.

Grundsätzlich haben beide Parteien die Tür für eine Luftveränderung geöffnet. Insbesondere für ein Engagement auf der Insel ließe sich Kim begeistern. Gut, dass mit dem FC Chelsea und Newcastle United zwei Interessenten aus der Premier League die Fühler ausgestreckt haben.

Trotz der zahlungskräftigen Abnehmer haben die Münchner jetzt anscheinend das ursprünglich verhängte Preisschild über 50 Millionen Euro nach unten angepasst. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, gäbe sich der deutsche Meister schon mit 30 bis 35 Millionen Euro zufrieden.

Kim nie mehr für Bayern?

Sollte ein Klub zeitnah zuschlagen, ist nicht ausgeschlossen, dass Kim sein letztes Bayern-Spiel bereits absolviert hat. Denn ferner wird berichtet, der Abwehrspieler werde nach aktuellem Stand der Dinge nicht an der Klub-WM teilnehmen.

Hintergrund seien Stempel in Kims Pass – er war mit der südkoreanischen Nationalmannschaft sowohl in Syrien als auch in Nordkorea angetreten – die ihm die Einreise in die USA verwehren. Aktuell arbeite man an einer Lösung, vielleicht bleibt Kim am Ende aber bei 79 Pflichtspielen für den FCB.