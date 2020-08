Reina vor Lazio-Wechsel

Pepe Reina wird den AC Mailand wohl in Kürze verlassen. Wie ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 37-jährige Torhüter mit Lazio Rom auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Bei den Rossoneri steht der Spanier noch bis nächsten Sommer unter Vertrag, war aber auch aufgrund mangelnder Perspektive in der abgelaufenen Rückrunde an Aston Villa verliehen.

Bei den Römern ist Reina als zuverlässiger Backup für Stammkeeper Thomas Strakosha (25) eingeplant. Während der ehemalige Bayern-Profi bei Milan keine Aussicht auf Spielzeit hatte, stand er während seine Leihe bei Aston Villa in 12 Spielen zwischen den Pfosten und schaffte mit dem Klub aus Birmingham den Klassenerhalt in der Premier League.