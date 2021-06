Favre in die Premier League?

Lucien Favre könnte seine Trainerkarriere in der englischen Premier League fortsetzen. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge ist der 63-Jährige ein Kandidat bei Crystal Palace. Die Londoner wollen Gespräche mit Favre aufnehmen, heißt es. Der Schweizer sei einem Engagement auf der Insel zudem alles andere als abgeneigt.

Crystal Palace sucht einen Nachfolger für Roy Hodgson (73), der seit 2017 im Amt war und seine Laufbahn mit Vertragsende in diesem Sommer beendet. Die jüngst gehandelten Nuno Espirito Santo (47, zuletzt Wolverhampton Wanderers), Steve Cooper (41, Swansea City), Frank Lampard (42, zuletzt FC Chelsea) und Valérien Ismaël (45, FC Barnsley) sind laut ‚Sun‘ kein heißes Thema mehr.

Die favorisierte Lösung beim Tabellen-14. der abgelaufenen Saison scheint derzeit Favre – der allerdings hat nach Informationen des ‚Guardian‘ noch weitere Optionen in der Premier League. Und auch in der französischen Ligue 1 wird der Name des Ex-Dortmunders immer mal wieder gehandelt.