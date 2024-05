Brighton verlängert mit Milner & Welbeck

Brighton & Hove Albion setzt weiterhin auf die Dienste von James Milner (38) und Danny Welbeck (33). Wie der Verein mitteilt, wurde der Vertrag von Milner um eine weitere Saison und der von Welbeck um zwei Jahre bis 2026 verlängert. „Ich freue mich für James und Danny, denn beide haben diese Vertragsverlängerungen verdient. Ihre Qualitäten als Fußballer und auch als Menschen sind für jeden sichtbar, daher ist dies eine sehr gute Nachricht für uns“, so Brighton-Trainer Roberto De Zerbi über die beiden Routiniers.

Welbeck war 2020 vom FC Watford zu den Seagulls gewechselt, Milner kam vor dieser Spielzeit vom FC Liverpool. Beide rechtfertigten ihre Vertragsverlängerungen mit starken Leistungen in der Liga. Einen Spieltag vor Schluss steht Brighton auf Rang zehn. In der kommenden Saison wollen sie mit ihrem Klub die obere Tabellenhälfte angreifen, wie Welbeck erklärt: „Ein paar weitere wichtige Neuzugänge für den Kader werden uns helfen, in der nächsten Saison weiterzukommen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einige besondere Momente erleben können.“