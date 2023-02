Bayer 04: Diaby fällt aus

https://www.bayer04.de/de-de/news/bayer04/kleine-muskelverletzung-diaby-faellt-gegen-mainz-05-aus

Kleine Muskelverletzung: Diaby fällt gegen Mainz 05 aus | Bayer04.de

Bayer 04 Leverkusen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag (Anstoß: 19.30 Uhr) auf seinen Angreifer Moussa Diaby verzichten. Der französische Nationalspieler erlitt während des Europa-League-Spiels gegen die AS Monaco am gestrigen Donnerstagabend in der BayArena…