Empfehlung an Liverpool: Upamecano als van Dijk-Ersatz?

Die Knieverletzung von Abwehrchef und Leitfigur Virgil van Dijk (28) trifft den FC Liverpool hart. Nur noch drei gestandene Innenverteidiger stehen Trainer Jürgen Klopp zur Verfügung. Klub-Legende Jamie Carragher empfiehlt daher dringend, schon im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Den in seinen Augen passenden Spieler liefert van Dijks Vorgänger gleich mit. „Es gibt da in Leipzig diesen jungen Mann, über den alle sprechen: Dayot Upamecano“, sagte Carragher am Montagabend in seiner Funktion als ‚Sky Sports‘-Experte. Vielsagend schob der Engländer hinterher: „Es wird über ihn gesprochen.“

Klausel nur im Sommer gültig

Problem: Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig dürfte keinerlei Interesse haben, seinen vielleicht wichtigsten Spieler mitten in der Saison abzugeben. Upamecano verlängerte nach einer bärenstarken Spielzeit erst Ende Juli bis 2023 in Sachsen. Dabei sicherte sich der französische Nationalspieler eine Ausstiegsklausel über 42 Millionen Euro, die jedoch nur im Sommer gezogen werden kann.

Vor seiner Verlängerung beschäftigte sich auch der FC Bayern intensiv mit Upamecano. Mit dem 21-Jährigen war sich der Rekordmeister im Grundsatz auch einig – ehe die Coronakrise einen möglichen Transfer platzen ließ. Auch bei anderen internationalen Spitzenklubs wie Real Madrid oder Manchester United wird Upamecano regelmäßig gehandelt.