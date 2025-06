Liverpool bangt um Konaté-Verbleib

Dem FC Liverpool droht der Abgang des nächsten Innenverteidigers. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, hat Ibrahima Konaté (26) das Angebot zur Vertragsverlängerung vorerst abgelehnt und sich dabei enttäuscht von der geringen Wertschätzung gezeigt. Da sein Vertrag 2026 ausläuft und die Reds einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer vermeiden wollen, herrscht dringend Handlungsbedarf.

Denn sollte sich der Franzose endgültig gegen einen Verbleib entscheiden, könnte die Tür in diesem Sommer noch einmal aufgehen. Dann müsste sich Liverpool aber umgehend um Ersatz kümmern, da der englische Meister in Jarell Quansah (22) schon einen Innenverteidiger an Bayer Leverkusen verlieren wird.