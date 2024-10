Top-Ziel der Bayern: Eberl startet die Wirtz-Gespräche

Beim FC Bayern macht man keine halben Sachen im Poker um Wunschspieler Florian Wirtz. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Max Eberl erste Gespräche über einen möglichen Transfer geführt. In München sei man bereit, eine „hohe Ablöse“ für das „Topziel“ des kommenden Sommers auszugeben.

Bei Bayer Leverkusen wiederum hegt eigentlich keinerlei Absichten, den 21-jährigen Ausnahmekönner zur direkten Konkurrenz ziehen zu lassen. „Versprechen kann man im Fußball nichts“, ließ Bayer-Boss Fernando Carro unlängst wissen, „es ist aber ja selbstverständlich, dass wir direkte Konkurrenten nicht mit Topspielern verstärken wollen.“

Wirtz bevorzugt Bayern

Wirtz‘ Tendenz geht prinzipiell in Richtung Bayern. Gut vorstellbar also, dass Eberls Vorstoß auf fruchtbaren Boden stößt. „Wenn ein Spieler wie Wirtz verfügbar ist, müssen wir ihn in Betracht ziehen“, sagte Eberl erst kürzlich, scheute sich aber davor, zu optimistisch auf einen möglichen Deal zu blicken: „So ein Spieler kann auch absagen.“

Deutlich mehr als 100 Millionen stehen als Ablöse für Wirtz im Raum. Andere Interessenten aus England oder auch Spanien haben das Geld eigentlich lockerer sitzen als die Bayern. In diesem Fall scheint es aber so, als würde man beim Rekordmeister ähnlich wie bei Harry Kane (31) nicht auf den Cent schauen.