FCA: Dahmen-Klausel aktiviert

Der Vertrag von Finn Dahmen beim FC Augsburg hat sich automatisch verlängert. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat sich das Arbeitspapier des Torhüters aufgrund der erreichten Marke von 50 Pflichtspielen um ein weiteres Jahr bis 2027 ausgedehnt. Der 27-Jährige, der seit Sommer 2023 für die Fuggerstädter aufläuft, hatte sein Jubiläum am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (0:2) gefeiert. Dahmen konnte in dieser Saison mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und soll so das Interesse von Premier League-Aufsteiger Leeds United auf sich gezogen haben.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic lobt den Schlussmann: „Finn hat sich in dieser Saison mit überzeugenden Leistungen auf einem hohen Bundesliga-Niveau etabliert. Mit seinen konstant starken Auftritten hat er maßgeblichen Anteil an der defensiven Stabilität und dem erfolgreichen Saisonverlauf unseres Teams. Wir sind deshalb sehr froh, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert hat und Finn weiterhin ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft bleibt.“ Dahmen selbst zeigt sich erfreut über die Verlängerung: „Ich freue mich sehr, dass sich mein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Ich bin mit meiner aktuellen Rolle und Form sehr zufrieden und gespannt auf alles, was noch kommt. Mein Ziel ist es, mich stetig weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem FCA den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.“