Der neue Lúcio: Das ist Bayers Wunschspieler Tape

Seinen auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain wird Axel Tape nicht verlängern. Stattdessen hat Bayer Leverkusen nach aktuellem Stand beste Karten auf den Zuschlag. Andere Interessenten aus der Premier League gehen wie auch Eintracht Frankfurt wohl leer aus.

Geht nichts mehr schief, darf sich Bayer also über ein Innenverteidiger-Talent freuen, das zu Beginn der neuen Spielzeit seinen 18. Geburtstag feiert. Ob von Beginn an ein fester Platz im Profikader winkt oder Tape langsam an die Bundesliga herangeführt wird, muss sich in der Vorbereitung zeigen. Die Anlagen des französischen U18-Nationalspielers sind aber mehr als vielversprechend:

Tape ist nicht nur wuchtig und für sein Alter physisch herausragend, sondern auch sehr dynamisch und technisch äußerst versiert. Dabei baut er nicht nur das Spiel von hinten heraus auf, sondern sucht auch das Dribbling aus der letzten Reihe heraus, wenn die gegnerischen Stürmer ihn mit aggressivem Pressing unter Druck setzen wollen.

Schnell kommt einem Bayer-Fan da der Brasilianer Lúcio in den Sinn, der Anfang der 2000er für die Werkself spielte und unter anderem 2002 das Champions League-Finale erreichte. Der heute 46-Jährige war bekannt für seine teilweise recht wilden offensiven Ausflüge. Seitdem – das gehört zur Wahrheit dazu – hat sich der Fußball stark verändert. Kann Tape seine Offensivgabe sinnvoll kanalisieren, spricht aber ganz viel für eine sehr erfolgreiche Karriere, die in Leverkusen ihren Anfang nehmen könnte.