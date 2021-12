Lob zum Rangnick-Debüt | Inter heiratet Inzaghi

England feiert Rangnick

Mit 1:0 gewann Manchester United am gestrigen Sonntag beim Debüt von Ralf Rangnick gegen Crystal Palace. Im Fokus der englischen Presse sind am Tag danach der deutsche Trainer und Siegtorschütze Fred. „Ralf’s Fred Devils“, titelt die ‚Metro‘ in Anlehnung an den Spitznamen von United. „Ralf erlebt einen traubigen Start (Ralf off to a grape start)“, schreibt der ‚Daily Star‘. Denn Rangnick hatte nach dem Spiel angekündigt, mit einem Rotwein auf Fred anstoßen zu wollen.

Mailänder Hochzeit

Nicht Wenige fragten sich vor der Saison, ob Simone Inzaghi in die Fußstapfen von Antonio Conte würde treten können. Nach 16 absolvierten Spieltagen in der Serie A lautet die Antwort: Ja. Denn Inter steht hinter Lokalrivale AC Mailand auf Platz zwei der Tabelle. Bei den Nerazzurri denken die Verantwortlichen laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ deshalb über eine vorzeitige Verlängerung bis 2025 nach. „Inter heiratet Inzaghi“, titelt Italiens größte Sportzeitung.

Spanischer Überlebenskampf

In spanischen richtet die Sportpresse ihren Blick nach vorn. Denn morgen und übermorgen findet der letzte Spieltag der Champions League-Gruppenphase statt. Von den fünf spanischen Vertretern hat nur Real Madrid den Sprung ins Achtelfinale sicher. Atlético Madrid, der FC Sevilla, der FC Villarreal und der FC Barcelona können zwar noch weiterkommen, aber auch ausscheiden. „Leben oder Tod“ titelt deshalb die ‚as‘.Barça hat mit dem FC Bayern dabei die wohl schwierigste Aufgabe aller spanischen Teams erwischt. Die Katalanen haben jedoch einen Hoffnungsträger: Ousmane Dembélé. Der Franzose soll laut der ‚Sport‘ sein Startelf-Debüt in dieser Saison gegen die Münchner feiern. „Lösung Dembélé“, lautet die Schlagzeile des in Barcelona ansässigen Blatts.