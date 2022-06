Groß: Bremen-Gerüchte „Quatsch“

Pascal Groß stand nach eigener Aussage nicht so knapp vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen wie berichtet. Dabei stieß dem 31-Jährigen in der Berichterstattung ein Detail besonders auf, wie er im ‚kicker‘ verrät: „Geärgert hat mich, lesen zu müssen, ich habe in Bremen zugesagt, woraufhin Brighton das Angebot erhöht habe und ich mich daraufhin für Brighton entschieden habe. Das ist völliger Quatsch. Ich persönlich habe nie mit Bremen gesprochen, nie zugesagt, habe nie ein Vertragsangebot erhalten.“

Die Berichte seien laut Groß aufgekommen, „weil mein Berater wegen der Vertragsverlängerung eines anderen Klienten in Bremen war“. Statt dem Wechsel an den Osterdeich verlängerte Groß bei Brighton & Hove Albion nach bereits fünf gemeinsamen Jahren noch einmal bis 2024. Für die Seagulls hat der ehemalige Ingolstadt-Profi mittlerweile 170 Pflichtspiele auf dem Buckel.