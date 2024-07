Juve holt neuen Keeper

Juventus Turin verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Michele Di Gregorio. Der Deal mit dem AC Monza ist in trockenen Tüchern. Zunächst wird der 26-Jährige für ein Jahr ausgeliehen, bevor im Sommer 2025 eine 18 Millionen teure Kaufpflicht greift. Mit Di Gregorio hat man sich dem Vernehmen nach für den Anschluss auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Jahr hielt der Italiener in 37 Partien 14 Mal den Kasten sauber und wurde im Anschluss zum besten Torwart der Serie A 2023/24 ausgezeichnet. In Turin erwartet Di Gregorio einen Konkurrenzkampf mit Wojciech Szczesny (34), der die Alte Dame aber noch in Richtung Saudi-Arabien verlassen könnte. In dem Fall hätte Juve schon eine neue Nummer eins in den Startlöchern.