Ajax: Neuer Vertrag für van der Vaart

Der Name van der Vaart bleibt an der Amsterdam Arena allgegenwärtig. Wie Ajax Amsterdam mitteilt, wurde Damian van der Vaart mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Sohn von Ex-HSV- und Real Madrid-Profi Rafael bindet sich mit seinem neuen Arbeitspapier bis 2029 an den Tabellenzweiten.

Der Durchbruch zu den Profis ist dem 18-Jährigen bislang noch nicht gelungen. Allerdings nimmt er in der U19 von Ajax eine wichtige Rolle ein. „Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler mit viel Dynamik, der häufig im gegnerischen Strafraum auftaucht. Er verfügt über eine hervorragende Schusstechnik und setzt beim Pressing des Gegners viel Energie ein“, bringt Sportdirektor Marijn Beuker die Qualitäten von van der Vaart auf den Punkt. Um an die Erfolge seines Vaters anzuknüpfen, muss der Youngster aber noch einige Entwicklungsschritte machen.