Solskjaer: United wird Transfermarkt ausnutzen

Ole Gunnar Solskjaer ist sich sicher, dass Manchester United den durch die Coronakrise veränderten Transfermarkt für sich ausnutzen kann. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der norwegische Coach: „Wer weiß, welche Vereine Spieler verkaufen müssen? Vielleicht gibt es dort eine Situation, die man ausnutzen kann. Ich weiß, dass wir bei Manchester United einer der größten und finanziell am besten aufgestellten Vereine sind.“

Der 47-Jährige ist sich sicher, dass die Red Devils ihre Transfergeschäfte wie geplant durchführen können. Einen positiven Nebeneffekt der Krise sieht Solskjaer in der verfügbaren Genesungszeit für die verletzten Marcus Rashford (22) und Paul Pogba (27): „Das ist ein großes Plus, falls man in so einer Situation von einem Plus sprechen kann. In gewisser Weise haben sie hier die Möglichkeit, in dieser Saison eine größere Rolle zu spielen, als sie gehofft hatten.“