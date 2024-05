Sancho trifft Zukunftsentscheidung | Casemiro deklassiert

Gute Nachrichten für den BVB

Manchester United hat Jadon Sancho wieder die Tür geöffnet. Chefcoach Erik ten Hag höchstpersönlich bestätigte jüngst, dass man die Entwicklung des Leihspielers genau unter die Lupe nimmt. Vertraglich ist der Ballkünstler bis 2026 an die Red Devils gebunden. Aber möchte der Engländer selbst überhaupt wieder im Old Trafford auflaufen?

Rückblick: 2021 war Sancho für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Dort konnte der Offensivspieler aber nie sein Potenzial entfalten. Vergangenes Jahr mündete das Missverständnis in einer Suspendierung. In der Folge suchte Sancho im Winter das Weite, wechselte auf Leihbasis zurück zum BVB und blüht seither wieder auf.

Wenig verwunderlich geht nun aus einem Bericht von ‚Talksport‘ hervor, dass für Sancho eine Rückkehr auf die Insel ausgeschlossen ist – egal, ob ten Hag weiter das Zepter in der Hand halten wird oder nicht. Stattdessen wünsche sich der 24-Jährige einen Verbleib in Dortmund. Die Schwarz-Gelben arbeiten bereits auf Hochtouren an einem Deal, der finanziell allerdings nur schwer zu bewerkstelligen ist. Das Erreichen des Champions League-Finals dürfte da behilflich sein.

Zenit überschritten

Dass für Sancho ein United-Comeback aktuell nicht in Frage kommt, hängt womöglich auch mit der sportlichen Performance des englischen Rekordmeisters zusammen. Am gestrigen Montagabend setzte es eine saftige 0:4-Niederlage gegen Crystal Palace. Ein gefundenes Fressen für die englische Presse.

Allen voran der fünfmalige Champions League-Sieger Casemiro (32), der in ungewohnter Position im Abwehrzentrum agierte, muss reichlich Kritik einstecken. „Sein schlechtester Abend im Trikot von Manchester United“, urteilt die ‚Sun‘ und bezieht sich dabei auf das ungestüme Defensivverhalten des Brasilianers, der insbesondere gegen Crystal-Angreifer Michael Olise (22) immer wieder das Nachsehen hatte.

Die ernüchternden Zahlen: Achtmal wurde der eigentlich im defensiven Mittelfeld beheimatete Casemiro ausgedribbelt. Dem Fußballportal ‚Squakwa‘ zufolge ist das der Höchstwert in der laufenden Premier League-Saison. Laut der ‚Daily Mail‘ fordern die Anhänger der Red Devils nun einen Verkauf des bis 2026 gebundenen Casemiro. Dass Abnehmer nach dem gestrigen Auftreten Schlage stehen, ist aber zu bezweifeln.