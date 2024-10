Raphinha bestraft schläfrige Bayern | Dreimal Note 5

Die vergangenen sechs Begegnungen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern entschied der deutsche Rekordmeister allesamt für sich. Und so starteten die Münchner auch mit breiter Brust in die Partie gegen die Katalanen, die aufgrund der Ausbaumaßnahmen im Camp Nou heute im ausverkauften Estadi Olímpic Lluís Companys angepfiffen wurde.

Doch schon nach wenigen Sekunden gab es eine heftige Watschn für die Bayern. Raphinha (1.) setzte sich im Eins gegen Eins gegen Manuel Neuer durch und traf zum 1:0 für Barcelona. Harry Kane (10.) erzielte zwar schnell den Ausgleich, stand dabei aber leicht im Abseits. Bis auf den Blitzstart kam vom Heimteam aber nichts mehr, die Bayern spielten sehr dominant und das Abwehrverhalten der Katalanen glich einem Ritt auf der Rasierklinge. Und so war es wieder Kane (18.) – diesmal nicht im Abseits – der nach Vorlage von Gnabry den Ausgleich besorgte.

Obwohl die Bayern über weite Strecken die stärkere Mannschaft waren, war es dann die Mannschaft von Hansi Flick, die das zweite Tor erzielte. Ausgerechnet Robert Lewandowski (36.) trug sich gegen seine alten Kameraden in die Torschützenliste ein. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Raphinha (45.) auch noch einen nach. Mit 3:1 ging es in die Pause. Dem Spielverlauf zufolge fiel die Führung bis zur Pause mindestens ein Tor zu hoch aus.

Raphinha blüht auf

In der zweiten Hälfte hatten die Bayern gleich wieder das Zepter in der Hand. Man konnte erkennen, dass die Spieler auf Wiedergutmachung aus waren. Wirklich klare Torchancen erspielten Vincent Kompanys Mannen aber nicht. Ein Konter in der 56. Spielminute führte dann zum 4:1 durch Raphinha. Der Kapitän von Barça legte eine echte Sahnepartie hin.

Kompany nutzte das zur Verfügung stehende Wechselkontingent fast vollständig und brachte frische Kräfte, um neue Impulse zu setzen. Ein echtes Aufbäumen blieb allerdings aus. Im ersten Durchgang wirkten die Bayern noch griffiger. Barça ließ immer weniger zu und setzte noch Nadelstiche nach vorne. Aber daraus entstand auch keine weitere Großchance. Gegen Ende schienen sich beide Teams auf das bestehende Ergebnis geeinigt zu haben.

Nach der Niederlage der Bayern gegen Aston Villa (0:1) und der heutigen Klatsche beim FC Barcelona steht man in der Champions League unter Druck. Um noch unter die ersten Acht zu kommen, darf sich Bayern womöglich keinen Punkteverlust mehr in den restlichen Spielen der Ligaphase leisten.

Torfolge

1:0 Raphinha (1.): Die Bayern stehen extrem hoch, Fermin kommt an den Ball und schickt Raphinha im richtigen Moment. Der Brasilianer ist dank seines Tempos nicht zu einzuholen und läuft alleine auf das Tor der Gäste zu. Neuer macht sich groß, doch Raphinha dribbelt am Keeper der Bayern vorbei und schließt erfolgreich ab.

1:1 Kane (18.): Die Verteidigung von Barcelona wird bestraft nachdem sie zuvor schon mehrfach überspielt wurde. Serge Gnabry wird auf der linken Seite angespielt. Seine direkte Hereingabe befördert Kane aus ungefähr acht Metern akrobatisch ins Tor.

2:1 Lewandowski (36.): Ein klarer Schubser von Fermin gegen Kim sorgt dafür, dass der Youngster frei auf Neuer zulaufen kann. Seinen Querpass nutzt Lewandowski zum Tor gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Geprüft wird die Situation vom VAR nicht, eine durchaus fragwürdige Entscheidung.

3:1 Raphinha (45.): Casado sieht den freien Raphinha auf dem linken Flügel. Der Brasilianer erhält das Leder und wird nur notdürftig von Guerreiro in Richtung Strafraum begleitet. Dort kommt Upamecano noch hinzu, der Franzose kann den Schlenzer ins lange Eck von Raphinha aber auch nicht mehr verhindern. Für Neuer keine Chance.

4:1 Raphinha (56.): Diagonalball von Yamal in die Schnittstelle der Kette der Bayern. Raphinha nimmt die Kugel mit der Brust grandios aus der Luft mit. Obwohl zwei Bayern-Verteidiger an ihm dran sind, dringt er in den Strafraum ein und schließt aus 16 Metern trocken ins lange Eck ab. Neuer macht sich lang, erreicht den Ball aber nicht.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

59‘ Jamal Musiala (4) für Thomas Müller

59‘ Leon Goretzka (4) für João Palhinha

59‘ Kingsley Coman (4,5) für Serge Gnabry

59‘ Leroy Sané (3,5) für Michael Olise

83‘ Konrad Laimer (-) für Raphaël Guerreiro