Napoli hat Almada auf dem Zettel

Thiago Almada von Atlanta United hat das Interesse der SSC Neapel geweckt. Wie der Radiosender ‚Radio Kiss Kiss Napoli‘ berichtet, befindet sich Neapel bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Almadas Berater. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2025.

In der laufenden Saison kommt der argentinische Offensivakteur in der Major League Soccer in sechs Spielen auf vier Treffer und fünf Assists. Mit der Nationalmannschaft gewann der 21-Jährige im vergangenen Winter die Weltmeisterschaft. Bei Napoli könnte Almada ab Sommer das Zentrum im Mittelfeld stärken. Dem Bericht zufolge liegt der Preis für den Rechtsfuß bei 20 Millionen Euro. Neben dem italienischen Tabellenführer sind auch Juventus Turin und Inter Mailand an Almada dran.

