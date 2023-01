Mourinho heiß auf Traoré

Hamari Traoré (30) von Stade Rennes weckt Begehrlichkeiten in der Serie A. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt die AS Rom Interesse den am 30-jährigen Rechtsverteidiger. Der Klub um José Mourinho sucht eine erfahrene Lösung für die rechte Defensivseite.

Der Vertrag von Traoré bei Rennes endet im Sommer. Folglich dürfen die Italiener frei mit dem Rechtsfuß verhandeln. In der laufenden Saison stand Traoré in 16 von 17 Ligue 1-Partien auf dem Rasen. Zudem ist er der Kapitän des Klubs aus der Bretagne.

