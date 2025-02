FCN sticht Bayern und Milan aus

Der 1. FC Nürnberg behält das nächste große Talent in seinen Reihen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlängert der 16-jährige Tino Kusanovic seinen Vertrag am Valznerweiher „sehr langfristig“. Der Kroate soll dafür Angebote vom FC Bayern, Bayer Leverkusen, dem AC Mailand, Dinamo Zagreb und Hajduk Split abgelehnt haben.

Update (12:35 Uhr): Nürnberg hat die Verlängerung mit Kusanovic inzwischen offiziell bestätigt.

Kusanovic spielte in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth, anschließend zog es den Angreifer über die Stadtgrenze nach Nürnberg. Dort trifft er am laufenden Band, steht in dieser Saison bereits bei 17 Toren nach elf Spielen in der U17. Damit hat der Club das nächste Top-Talent an Bord, das nach Stefanos Tzimas (Brighton), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) oder Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) mittelfristig eine Millionensumme in die Kassen spülen könnte.