Nürnberg bestätigt Kusanovic-Deal

Der 1. FC Nürnberg verlängert mit Tino Kusanovic. Wie der Club offiziell verkündet, unterschreibt der 16-Jährige einen langfristigen Vertrag, über die genaue Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben. NLZ-Leiter Michael Wiesinger freut sich: „Tino verkörpert den FCN durch und durch. Er ist ein großes Talent, zeigt seine Qualitäten Woche für Woche. Dass er bereits bei den Profis reinschnuppern durfte macht deutlich, wie steil seine Entwicklung bisher war.“

Der Verlängerungscoup gelingt dem FCN trotz großer Konkurrenz. Der FC Bayern, Bayer Leverkusen, der AC Mailand, Dinamo Zagreb und Hajduk Split hatten allesamt ein Auge auf den kroatischen Torjäger geworfen, erhielten jedoch eine Absage. In der laufenden Saison kommt Kusanovic in der U17 auf 17 Tore in elf Spielen.