Halilovic findet neuen Klub

Alen Halilovic setzt seine Karriere weiter in England fort. Der ehemalige HSV-Profi heuert beim FC Reading in der zweiten englischen Liga an. Der 25-jährige Kroate erhält einen Einjahresvertrag. Sein Kontrakt beim FC Birmingham war im Juli ausgelaufen.

Welcome to Reading, Alen! 🙌



We are delighted to announce the arrival of Croatian attacking midfielder, Alen Halilović who signs with the club on a one-year deal!#AlenArrives | #Royals150