Schalke bestätigt Baum-Entlassung – Stevens & Büskens springen ein

Was sich am Freitagvormittag bereits angekündigt hat, ist nun offiziell: Schalke 04 entlässt den glücklosen Manuel Baum und setzt einmal mehr Klublegende Huub Stevens als Cheftrainer ein. Der 67-Jährige soll die Mannschaft in den nächsten beiden Partien aufs Feld schicken. Als Co-Trainer wird Mike Büskens fungieren. Zuletzt war der 52-Jährige als Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten für S04 tätig.

Sportvorstand Jochen Schneider sagt: „Das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ist von immenser Bedeutung für unseren Club. Der enttäuschende Auftritt gegen den SC Freiburg hat uns gezeigt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um die Partie erfolgreich bestreiten zu können. Huub Stevens und Mike Büskens trauen wir genau das zu. Wir danken Manuel Baum für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.“

Wer folgt auf Stevens?

Es ist bereits der zweite Trainerwechsel auf Schalke in der laufenden Saison. Nur elf Partien durfte David Wagners Nachfolger Baum als Schalke-Coach absolvieren, ehe ihm seine triste Bilanz (0,64 Punkte im Schnitt, kein Sieg) zum Verhängnis wurde.

Wer nach Stevens den Trainerposten übernehmen wird, ist zur Stunde noch unklar. Der Verein will in den Tagen nach dem Pokalspiel gegen den SSV Ulm (22. Dezember) eine Lösung präsentieren. ‚Sky‘ nennt Friedhelm Funkel, Dimitrios Grammozis und Thorsten Fink als mögliche Kandidaten.