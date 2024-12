Bayer 04: Alonso zieht Mukiele-Stanisic-Vergleich

Xabi Alonso hat sich zum Leistungsstand von Leihspieler Nordi Mukiele (27) geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen: „Nordi ist noch in seiner Entwicklung. Sein Einfluss ist groß, seine Qualität und seine Physis. Und er bleibt jedes Spiel konzentriert. Das ist für ihn besonders wichtig. Wenn er das schafft, spielt er auf hohem Niveau. So wollen wir Nordi sehen.“ Nach schwierigem Start ist Mukiele mittlerweile häufiger Teil der ersten Elf und traf am Dienstag zum 1:0-Sieg gegen Inter Mailand.

Alonso sieht derweil Parallelen zu Josip Stanisic (24) – genau wie Mukiele ein eher defensiv orientierter Rechtsverteidiger und in der vergangenen Saison an Bayer 04 verliehen. „Hoffentlich kann er so gut sein, wie Josip es am Ende war. Er hatte einen großen Einfluss in der zweiten Saisonhälfte“, so Alonso. Stanisic ist mittlerweile zurück beim FC Bayern. Mukiele steht noch bis 2027 bei Paris St. Germain unter Vertrag. Leverkusen besitzt keine Kaufoption.