Köln: Die Diagnose bei Skhiri

Nachdem Ellyes Skhiri verletzt von der Länderspielreise mit der tunesischen Nationalmannschaft zurückkehrte, ist nun klar, woran der defensive Mittelfeldspieler des 1. FC Köln laboriert. Nach Informationen der ‚Bild‘ handelt es sich bei der Verletzung um einen Bruch des Wadenbeinköpfchens, das unter dem Kniegelenk liegt.

„Die Fraktur ist nicht so schlimm, dass es dramatisch ist. Aber sie muss erst mal ausheilen“, zitiert die Boulevardzeitung Trainer Steffen Baumgart. In der laufenden Saison gehört der 26-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern der Geißböcke. Ohne Skhiri gingen die Geißböcke am vergangenen Spieltag mit 0:5 gegen die TSG Hoffenheim unter.