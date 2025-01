Zwei Bundesligisten wollen Gladbachs Ullrich

Lukas Ullrich gehört zu den positiven Überraschungen in der Saison von Borussia Mönchengladbach. Der 20-Jährige feierte Anfang November sein Bundesligadebüt und hat sich direkt in der ersten Elf festgebissen. Der offensivfreudige und flankenstarke U20-Nationalspieler hat sich im internen Duell mit Luca Netz (21) – einem weiteren Youngster – durchgesetzt und wird von Trainer Gerardo Seoane in höchsten Tönen gelobt: „Lukas hat sich sehr gut entwickelt und viel dazugelernt. Er ist robuster im Zweikampf geworden, hat ein sehr gutes Stellungsspiel, aber natürlich kann er sich auch noch weiter verbessern.“

In den vergangenen elf Ligapartien stand Ullrich stets in der Startformation der Fohlen und sammelte bei der Niederlage gegen den SC Freiburg (1:3) seine erste Torvorlage. Die starken Leistungen des gebürtigen Berliners bleiben jedoch auch anderen Klubs nicht verborgen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind zwei Vereine aus der „oberen Etage“ der Bundesliga an dem Linksverteidiger interessiert, ließen ihn bereits mehrfach scouten.

Interesse aus dem In- und Ausland

Einer davon soll der VfL Wolfsburg sein, der andere wird nicht benannt. Neben den beiden Bundesligakonkurrenten gibt es laut der Boulevardzeitung einen Interessenten aus den Niederlanden und einen aus der Premier League. Noch gebe es allerdings kein konkretes Angebot für den Youngster.

Ullrich war 2023 aus der zweiten Mannschaft von Hertha BSC nach Gladbach gewechselt, konnte sich zunächst am Niederrhein allerdings nicht durchsetzen. Dennoch erteilte ihm die Borussia im vergangenen Sommer ein Wechselverbot, glaubte an den Durchbruch des Linksfußes. Dieser ist nun erfolgt. Roland Virkus, Gladbachs Geschäftsführer Sport, möchte daher in den kommenden Wochen aktiv werden und möglichst rasch eine Vertragsverlängerung mit Ullrich unter Dach und Fach bringen.

Ullrich aktuell Geringverdiener im Kader

Der aktuelle Kontrakt des Außenverteidigers läuft noch bis 2027, soll allerdings mitsamt einer Gehaltsaufbesserung langfristig ausgeweitet werden. Aktuell gehört der Ullrich noch zu den am geringsten bezahlten VfL-Profis.