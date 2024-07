VfB: Meister-Bonus bei Demirovic

Die Ablöse für Ermedin Demirovic (26) erhöht sich im Falle eines Meistertitels. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fließen dann drei weitere Millionen vom VfB Stuttgart an den FC Augsburg. Als Sockelablöse kassierte der FCA bereits 21 Millionen. Zwei Millionen können ohnehin als leicht erreichbare Boni noch den Besitzer wechseln.

Demirovic folgt in Stuttgart auf Serhou Guirassy (28), der zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Zudem will der VfB mit seinem Leihspieler der Vorsaison, Deniz Undav (28), noch einen weiteren Angreifer verpflichten. Stuttgart ist laut der ‚Sport Bild‘ bereit, sein Angebot auf bis zu 25 Millionen Euro plus Boni zu erhöhen. Brighton & Hove Albion fordert 30 Millionen.