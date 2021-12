Godín kündigt Wechsel an

Die Tage von Diego Godín Cagliari Calcio sind offenbar gezählt. „In zehn Tagen kann ich über mein neues Team sprechen“, kündigt der Innenverteidiger gegenüber dem uruguayischen Radiosender ‚Sport 890‘ an und legt nach: „Ich würde gerne alles erzählen, was in Cagliari passiert ist. Ich kann aber aktuell nicht darüber sprechen. Wenn ich den Klub verlassen habe, was ich werde, werde ich alles erklären.“

Nach neun Jahren bei Atlético Madrid hatte der Innenverteidiger Spanien verlassen und zunächst bei Inter Mailand angeheuert. Ein Jahr später ging es weiter nach Cagliari, wo er bislang auf 40 Pflichtspieleinsätze kommt. Auf Sardinien steht der 35-jährige Uruguayer noch bis 2023 unter Vertrag.