Kahn schließt Saudi-Job nicht aus

Oliver Kahn will sich nicht in die Karten schauen lassen, was ein Engagement in Saudi-Arabien betrifft. Der 54-Jährige sagt gegenüber der ‚tz‘: „Es gibt einige Optionen, die ich mir gerade aus unternehmerischer Sicht ansehe. Dazu gehört auch die Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien. Ich habe dort bereits zwischen 2017 und 2019 einige fußballbezogene Projekte umgesetzt. Ich möchte jedoch grundsätzlich einen Eindruck über die Entwicklung des Fußballs in verschiedenen Ländern bekommen, wie beispielsweise in Indien oder den USA. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen.“

Zum Hintergrund: Kahn reiste im September in den Wüstenstaat, um dort eine Präsentation über Fußballvereine in Europa zu halten. Bei dieser Gelegenheit besuchte er die Klubs Al Nassr sowie Al Hilal und schaute sich deren Strukturen an. Im Anschluss soll dem ehemaligen Bayern-Boss dem Vernehmen nach der CEO-Posten bei Al Hilal angeboten worden sein. Angesprochen auf die Gerüchte, sagt Kahn: „Zu solchen Spekulationen äußere ich mich nicht.“ Ein Dementi klingt anders.