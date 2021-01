Köln-Verbleib: Heldt über Rexhbecaj & Wolf

Der 1. FC Köln will die Zukunft seiner beiden Leihspieler Elvis Rexhbecaj (23) und Marius Wolf (25) zügig klären. „Erstmal werden wir zeitnah mit beiden darüber sprechen, was sie sich selbst wünschen“, kündigt FC-Sportvorstand Horst Heldt gegenüber dem ‚Express‘ an.

Der 51-Jährige weiter: „Bei beiden endet die Leihe, da braucht man eine gemeinsame Vorstellung. Das thematisieren wir intern und schauen, ob es Möglichkeiten für uns gibt.“ Mittelfeldmann Rexhbecaj ist noch bis Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, Rechtsaußen Wolf von Borussia Dortmund. Beide zählten zuletzt zum Stammpersonal der Geißböcke.