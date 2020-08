DFB-Team: Löw nominiert drei Neue

Bundestrainer Joachim Löw hat den Kader für die anstehenden Länderspiele nominiert. Erstmals dabei sind Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Linksverteidiger Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).

Wie angekündigt verzichtet Löw aus Gründen der Belastungssteuerung auf Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry vom FC Bayern sowie die Leipziger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg.

Zum Auftakt der Nations League empfängt das DFB-Team am 3. September in Stuttgart Spanien. Drei Tage später tritt man in Basel gegen die Schweiz an.

Der Kader

Tor: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (FC Bayern), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Robin Koch (SC Freiburg)

Mittelfeld: Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Julian Draxler (Paris St. Germain), Toni Kroos (Real Madrid), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Suat Serdar (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Emre Can (Borussia Dortmund)

Angriff: Timo Werner (FC Chelsea), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Leroy Sané (FC Bayern)