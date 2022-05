UEFA zeichnet Eintracht-Helden Knauff aus

Zwei Tage nach dem umjubelten Europa League-Sieg mit Eintracht Frankfurt kann sich Ansgar Knauff über eine weitere Auszeichnung freuen. Die UEFA kürte den Außenbahnspieler zum besten jungen Spieler des besagten Wettbewerbs.

Im Winter lieh die Eintracht Knauff vom Ligarivalen Borussia Dortmund aus. Prompt spielte sich der 20-Jährige auf der rechten Seite fest und avancierte zu den Gesichtern des Frankfurter Titelgewinns.

UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Ansgar Knauff as the 2021/22 UEFA Europa League Young Player of the Season 👏👏👏@eintracht | #UELfinal