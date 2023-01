Dembélé reagiert auf PSG-Gerüchte

Ousmane Dembélé hat Stellung zum Interesse von Paris St. Germain an seiner Person bezogen. Gegenüber dem belgischen Fernsehsender ‚Eleven‘ erklärt der 25-Jährige: „Ich habe vor vier Monaten einen neuen Vertrag bei Barça unterschrieben und bin glücklich hier, ich möchte weiter arbeiten und mich in Barcelona verbessern.“

„Mir geht es hier gut, ich bin glücklich in Barcelona, ich mag mein Leben hier. Der Trainer vertraut mir und der Vorstand auch. Ich mag den Glauben und die Atmosphäre hier“, führt der ehemaliger Dortmunder aus. In der laufenden Saison stand der beidfüßige Offensivspieler bislang in allen 15 Spielen der spanischen Liga auf dem Rasen und war an neun Treffern direkt beteiligt (vier Tore, fünf Vorlagen).

