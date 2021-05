Xavi verlängert bei Al-Sadd

Xavi bleibt Trainer in Katar. Wie Al-Sadd verkündet, hat der 41-Jährige seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des früheren Weltklasse-Mittelfeldspielers wäre im Sommer ausgelaufen. „Ich habe hier alles, was ich mir nur wünschen kann, um erfolgreich zu sein und ich bin stolz, dass ich zwei weitere Jahre bei Al-Sadd bleiben kann“, lässt sich der Spanier zitieren.

Xavi war in der Vergangenheit immer wieder mit dem Cheftrainer-Posten beim FC Barcelona in Verbindung gebracht wurden. Bei den Katalanen war er zwischen 1995 und 2015 als Spieler aktiv gewesen. Zu einer Wiedervereinigung wird es nun vorerst nicht kommen.

Xavi: Proud to continue at #AlSadd, talk of my departure at any moment is not true https://t.co/qYezic6zyu#XAVI2023 pic.twitter.com/7BFqnWyh8V